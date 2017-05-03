5 мая состоятся торжественные проводы сборной команды Самарской области на финал WorldSkills Russia
3 мая 2017 18:36
85
В 2017 году финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2017 пройдёт в
Краснодаре по 109 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов.
Соревнования в рамках Финала Национального чемпионата-2017 пройдут по 109 компетенциям (в 2016 году – 99 компетенций).
По результатам отборочных соревнований в финал вышли представители 70 регионов России. Молодые профессионалы Самарской области заслужили право представить регион в 19 компетенциях.
Традиционно Самарская область примет участие в соревнованиях по таким компетенциям, как «Малярные и декоративные работы», «Сетевое и системное администрирование», «Промышленный дизайн», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», «Промышленная автоматика», «Поварское дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Кузовной ремонт», «Управление беспилотными летательными аппаратами». Впервые Самарская область на Финал Национального чемпионата выставляет участников по таким компетенциям, как «Веб-дизайн» и «Графический дизайн», а также актуальные для региона компетенции социальной направленности: «Медицинский и социальный уход», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура и спорт».
Уровень подготовки по таким важнейшим компетенциям, востребованным промышленным производством Самарской области, как «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Машинист автогрейдера» позволяет сегодня представителям региона принять участие в Финале Национального чемпионата.
В команде Самарской области – 16 студентов 11 профессиональных образовательных организаций Самарской области (Колледж технического и художественного образования г. Тольятти, Самарский машиностроительный колледж, Тольяттинский машиностроительный колледж, Тольяттинский социально-педагогический колледж, Тольяттинский
индустриально-педагогический колледж, Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, Сергиевский губернский техникум, Самарский техникум кулинарного искусства, Поволжский государственный колледж, Тольяттинский политехнический колледж), два сотрудника образовательных организаций высшего образования (Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) и один работник Самарской городской больницы № 5, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 мая 2017 18:36
По результатам отборочных соревнований в финал вышли представители 70 регионов России. Молодые профессионалы Самарской области заслужили право... Социум
85
3 мая 2017 17:56
Социум
97
3 мая 2017 17:44
Пост №1 в Куйбышеве был открыт в 1978 году по инициативе Куйбышевского горкома комсомола. Социум
107
Здравоохранение
2 мая 2017 10:57
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
188
28 апреля 2017 19:00
Любые физические упражнения при мягкой или умеренной артериальной гипертонии ведут к повышению работоспособности организма. Здравоохранение
708
28 апреля 2017 13:26
Выявлена нежелательная реакция на введение этого вещества. Здравоохранение
906
Туризм
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
233
2 мая 2017 11:19
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
245
2 мая 2017 10:52
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
235
Образование
3 мая 2017 15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов. Образование
150
2 мая 2017 13:31
Практика на производстве – это важный элемент образовательных программ. Образование
235
28 апреля 2017 10:57
Программа рассчитана на три года. Образование
293
Культура
3 мая 2017 14:49
Фестиваль приурочен ко дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника. Культура
128
2 мая 2017 13:02
Команда университета – в числе восьми претендентов на победу. Культура
224
27 апреля 2017 11:32
Выступит одна из самых интересных молодых певиц Самары Яна Дьякова. Культура
224
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
63
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
232
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
143
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
340
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
869
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1056
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1273
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2592
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1528
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
937
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
445
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
880
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2119
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3144
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3230
Мероприятия