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Новости /  Общество /  Социум  

5 мая состоятся торжественные проводы сборной команды Самарской области на финал WorldSkills Russia

3 мая 2017 18:36
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По результатам отборочных соревнований в финал вышли представители 70 регионов России. Молодые профессионалы Самарской области заслужили право представить регион в 19 компетенциях.
5 мая состоятся торжественные проводы сборной команды Самарской области на Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В 2017 году финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2017 пройдёт в
Краснодаре по 109 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов.

Соревнования в рамках Финала Национального чемпионата-2017 пройдут по 109 компетенциям (в 2016 году – 99 компетенций).

По результатам отборочных соревнований в финал вышли представители 70 регионов России. Молодые профессионалы Самарской области заслужили право представить регион в 19 компетенциях.

Традиционно Самарская область примет участие в соревнованиях по таким компетенциям, как «Малярные и декоративные работы», «Сетевое и системное администрирование», «Промышленный дизайн», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», «Промышленная автоматика», «Поварское дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Кузовной ремонт», «Управление беспилотными летательными аппаратами». Впервые Самарская область на Финал Национального чемпионата выставляет участников по таким компетенциям, как «Веб-дизайн» и «Графический дизайн», а также актуальные для региона компетенции социальной направленности: «Медицинский и социальный уход», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура и спорт».

Уровень подготовки по таким важнейшим компетенциям, востребованным промышленным производством Самарской области, как «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Машинист автогрейдера» позволяет сегодня представителям региона принять участие в Финале Национального чемпионата.

В команде Самарской области – 16 студентов 11 профессиональных образовательных организаций Самарской области (Колледж технического и художественного образования г. Тольятти, Самарский машиностроительный колледж, Тольяттинский машиностроительный колледж, Тольяттинский социально-педагогический колледж, Тольяттинский
индустриально-педагогический колледж, Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, Сергиевский губернский техникум, Самарский техникум кулинарного искусства, Поволжский государственный колледж, Тольяттинский политехнический колледж), два сотрудника образовательных организаций высшего образования (Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) и один работник Самарской городской больницы № 5, сообщает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



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3 мая 2017  18:36
По результатам отборочных соревнований в финал вышли представители 70 регионов России. Молодые профессионалы Самарской области заслужили право представить регион в 19 компетенциях.
5 мая состоятся торжественные проводы сборной команды Самарской области на финал WorldSkills Russia
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