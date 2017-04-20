8 мая на площади Куйбышева «Хор Турецкого»представит свой спецпроект «Песни Победы»

155

В программе концерта выступления самарских исполнителей, Государственного Волжского Русского Народного Хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко.Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива «Хор Турецкого», который представит свой спецпроект «Песни Победы».«Песни Победы» – это виртуальный мост между двумя столетиями, историческая ретроспектива и культурный символ Победы. В концертную программу войдут честные, искренние песни о жизни, мире, подвиге и, конечно, любви – отпронзающего «Бухенвальдского набата» до всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки».Проект адресован как молодежной аудитории, который благодаря понятной и динамичной форме позволяет приобщиться к истории и оценить великий вклад ветеранов в современную действительность, так и людям старшего поколения, поскольку именно военные песни – горькие, пронзительные, душевные, согревали их в минуты отчаянья и продолжают дарить воспоминания сегодня.Отметим, что проект «Песни Победы» был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализован в 2015 году в Москве на Поклонной горе, собрав рекордное количество зрителей – 150 000 человек. В 2016году акция «Песни Победы» состоялась в Севастополе с масштабной телетрансляцией по всей стране.Вход на пл. Куйбышева свободный, сообщает пресс-служба облправительства.