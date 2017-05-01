1 мая. Самара. «Да здравствует человек труда!»…«Меркушкина в отставку!»

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1 мая 2017 года. Самара. Вокруг площади имени Валерьяна Куйбышева вскрытые и перегороженные авральным ремонтом улицы. Солнечно. Очень солнечно. Просто жарко, знойно и пыльно. Флаги профсоюзов, «Единой России», Российской Федерации. Зелёная травка на уцелевших газонах. Голые ветки не попавших пока под вырубку деревьев. Улица Молодогвардейская от улицы Ленинградской до площади в ограждениях, нарядах и отрядах полиции. Люди, старые и молодые, зрелые и совсем юные, бюджетники и дети, трудящиеся и не совсем, учащиеся и преподающие, привезённые, согнанные и пришедшие добровольно, собираются в колонны районов и предприятий. Некоторых граждан тщательно досматривают. «Ищут провокаторов и неприглядные баннеры и плакаты. Ожередов предупреждал, что на демонстрацию придут представители «кучки экстремистов против власти», - шутят в формирующейся колонне КПРФ. Нетерпеливые трудящиеся студенческого возраста начинают лопать воздушные шары. На шуточную «перестрелку» полиция не реагирует.Из динамиков на площади рвётся форсированная радостная музыка. Телеканал «Губерния», потрудившийся над созданием скандального фильма «Экстремизму – нет!», не ведёт прямую трансляцию с первомайской демонстрации в областной столице. В это время канал губернатора показывает сталинскую кинокомедию «Кубанские казаки». Но журналистов и телекамер со всех подведомственных «команде созидания» электронных и печатных СМИ предостаточно.К 11 часам относительно заполнены только трибуны вокруг «президиума» под памятником Куйбышеву. Все остальные трибуны так и будут пустовать во время неслыханного самарского Первомая. «Такого не было двадцать семь лет! Здесь весь цвет Самарской области!», - сообщают без перерыва говорящие дикторы. «Да здравствует человек труда! Слава человеку труда! Мир! Труд! Май! Идут «трудовые династии», идут «профессионалы года». По инициативе губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина установлено звание «Город боевой и трудовой славы», вручаются награды «Самара – запасная столица»! В колонне идёт лично Николай Иванович Меркушкин! Мир! Труд! Май! Товарищи, давайте не жалеть рук! На почётную трибуну поднимается лично Николай Иванович Меркушкин! Вместе с ним…», - с надсадным оптимизмом извещает четвёрка дикторов. В компании Меркушкина, федерального инспектора, верхушки областного правительства и Губернской думы поднимается и немного трезвый официальный организатор самарского Первомая, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов с белым цветком в лацкане пиджака. Почему-то рядом с Меркушкиным места Ожередову не находится, и он встаёт сбоку за спинами главных маховиков.На площадь выходит профсоюзная колонна. За ней идут юные мастера чирлидинга. Потом по алфавиту идут районы Самары. Первым выходит Железнодорожный район. «Да здравствует человек труда! Мир! Май! Труд! Самарская область – сердце России! Да здравствует Железнодорожный район! Ура, товарищи! Пригородная пассажирская компания! Ура, товарищи! Дошкольные организации Железнодорожного района! За Единую Россию! Когда мы едины, мы непобедимы! «Единая Россия» Железнодорожного района! Ветеранские организации! Ура, товарищи! Представители управляющих компаний! Мир! Труд! Май! Ура, товарищи! Мировые судьи Самарской области! Идут общественные советы, созданные в рамках реформы местного самоуправления по инициативе Николая Ивановича Меркушкина! Да здравствует Самарская область, Самара! Ура! Город боевой и трудовой славы! Ура весне!», - ни на секунду не умолкали дикторы-ведущие.За Железнодорожным районом нестройными и не слишком густыми колоннами пошёл Кировский район. «Ура! Самарский металлургический завод! Да здравствует «Авиакор»! Мир! Труд! Май! Да здравствует человек труда! Управление социальной защиты! Творческие коллективы района!». Демонстранты не слишком громко кричат в ответ. Слова про «Авиакор» сопровождаются не только «ура», но и свистом. В одной из колонн Кировского района бодро идёт немолодая женщина с жизнерадостным самодельным плакатом «Даёшь 106% на выборах!»…Как любит говорить тот самый Николай Иванович Меркушкин, которого постоянно вспоминали ведущие, «и так далее, и так далее, и так далее». По ходу шествия колонны Красноглинского района дикторы сообщили, что «Международный аэропорт «Курумоч» - самый любимый аэропорт всех самарацев».Несколько теряя запасы энтузиазма, перед появлением на площади представителей Куйбышевского района дикторы прокричали: «Ура президенту России Владимиру Владимировичу Путину! Ура губернатору Самарской области Николаю Ивановичу Меркушкину! Ура, товарищи! Да здравствует человек труда! Да здравствует областной наркологический диспансер! Ура, товарищи! Когда мы едины, мы непобедимы!».Во время прохождения колонн Ленинского района Самара стала, благодаря Николаю Ивановичу Меркушкину, «центром чемпионата мира по футболу».«Мир! Май! Труд! Ура, товарищи! Да здравствует человек труда! На площадь выходит колонна администрации Самарской области! Творческие коллективы Ленинского района! Ура, товарищи! За единую Россию! За сильную Россию»…Во главе колонны Октябрьского района прошагала обаятельная, солнечная и задорная, как большой воздушный шар, Алла Волчкова. Впрочем, все главы районов шли впереди своих колонн, но госпожа Волчкова наиболее соответствовала стилистике «Оба-на» и памяти мадам Грицацуевой.«Пока мы едины, мы непобедимы! «Самарские коммунальные системы» - чистая вода для жителей любимой Самары! Клиническая больница имени Пирогова! 140 лет, товарищи! Ура российскому здравоохранению. Ура весне! Да здравствует человек труда! Крикнем дружное ура Октябрьскому району. Давайте в едином порыве! Давайте не будем жалеть рук! Товарищи, главный лозунг сегодня – мир, труд, май! Давайте пожелаем процветания Промышленному району! Самарский район – это водные ворота Самары. Самарский район – это сердце Самары! Здесь гармонично сочетаются история и современная архитектура! Да здравствует человек труда! Товарищи, ура! Слава городу боевой и трудовой славы, стоящему на берегу великой реки Волга! Советский район – это сердце трудовой Самары!»…И тут-то был достигнут апофеоз или апуфеоз. Апогей или апофигей. Последними на площадь вышли немногочисленные колонны системно оппозиционных партий. Коммунистов и комсомольцев с барабанами было чуть больше, чем остальных. Человек триста.«Да, такого не было двадцать семь лет! Здесь весь цвет Самарской области! Первомай объединяет всех! Идёт колонна Коммунистической партии! Человек труда – главный капитал! Мы объединились! Нас объединил Первомай! Мы за единую сильную Россию! Наша сила в единстве!», - друг за другом завопили дикторы.Коммунисты остановились напротив Меркушкина и повернули к нему знаменитый по несанкционированному «Социальному маршу в защиту пенсионеров» большой баннер: ««Меркушкина в отставку! Вернуть льготы пенсионерам!».«Ура Николаю Ивановичу Меркушкину! Да здравствует единство Самарской области, единство страны! Да здравствует человек труда!», - ответил диктор неблагодарным коммунистам и лично Михаилу Матвееву.Поставив «жирную красную точку» на демонстрации трудящихся, как никогда сплотившихся вокруг своего мудрого вождя-панциря-маховика, самарские коммунисты пошли дружной колонной до улицы Полевой, восхищаясь возможностью в кои-то веки пройти под дробь комсомольских барабанов с баннером требования отставки Меркушкина мимо «Белого дома», с недавних пор именуемого Домом колхозника, и Губернской думы. Около Полевой комсомольцев и их наставника Дамира со страшной фамилией Сталин остановила полиция, но вскоре отпустила без составления протоколов.Показательно, что сразу после выхода все колонны, независимо от своей численности, моментально «испарялись». Сразу после того, как отмечались у ответственных «обходняков». Поэтому коммунисты, скандируя архаические речёвки «Наша родина СССР!» и «Ленин, партия, комсомол!», прошли в гордом и довольном одиночестве от Вилоновской до готовящегося к сносу Дворца спорта.А на площади Куйбышева для оставшихся под сапогами Куйбышева почётных гостей ещё около часа продолжались физкультурно-мотоциклетно-велосипедно-автомобильные показательные выступления.Советские газики, «Победы» и «Волги» возвращали Меркушкина и Ожередова в бедное, ностальгическое детство, а свежие велосипедисты и мотоциклисты открывали им ближайшее будущее. Судя по заглохшему от перегрева мотоциклу, который прямо на площади «тушили» водой из бидонов, будущее, безусловно, будет счастливым. Но не беспроблемным…Фото Егора Меликова