2 марта в Самарскую область приедет с рабочим визитом вице-премьер России Аркадий Дворкович

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Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства, однако программа пока не сообщается. По информации «СО «ОНЛАЙН» из других источников, вице-премьер отправится в Тольятти. Планируется, что он посетит «Куйбышевазот». Не исключено, что в числе точек окажется и АвтоВАЗ. Однако пока программа лишь предварительная.Фото nn-now.ru