5 марта в Самарской области стартует фестиваль «Веснушка»

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Фестиваль впервые стал областным и пройдет в образовательных организациях 8 городов и сел Самарской области.В этом году пройдет рекордное количество концертов – в фестивале участие примет 18 ссузов из Самары, Тольятти, Нефтегорска, Безенчука, Сергиевска, Кинеля и сел Домашки и Усолья. Будет организован отдельный конкурсный день, где студенты могут представить жюри творческие номера, которые не вошли в основной концерт ссуза, или номера из образовательных организаций, не участвующих в основной программе фестиваля.Фестиваль «Веснушка – 2018» - это серия концертов, которые самостоятельно организуют студенты ссузов и представляют на оценку профессиональным членам жюри.Лучшие номера и участники концертов попадут на грандиозный гала-концерт фестиваля. Участие в нем – это возможность поработать с профессиональными сценаристами, режиссерами, выступить на большой сцене перед молодыми людьми Самарской области. Каждый год организаторы задают несколько тем, которые могут стать основой концерта. В 2018 году ими стали 100-летие комсомола, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™, Год волонтера и добровольца. Таким образом, концертная программа не только насыщается творчеством, но и становится актуальной. Для повышения уровня качества номеров и концертов в целом, для студентов были организованы мастер-классы по направлениям фестиваля, таким как вокал, хореография, актерское мастерство, режиссура и т.д. Всего прошло 6 мастер-классов, в которых приняло участие более 200 студентов ссузов.«Веснушка-2018» стартует с концерта Самарского колледжа железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова. Студенты колледжа покажут, как к праздникам готовились пионеры и комсомольцы. По словам организаторов концерта, основой для постановки стал известный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Но готовиться студенты будут не к Новому году, а к своему концерту. Больше 30 учащихся вместе спреподавателями покажут зрителям 14 номеров, с помощью которых расскажут, что такое настоящий советский праздник, сообщает пресс-служба СДМ.