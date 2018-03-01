2 марта состоятся заключительные концерты городского этапа областного фестиваля «Душа баяна»

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Концерты пройдут по следующим адресам:1. проезд 9 Мая, д.16, концертный зал Дома культуры «Заря» (начало в 17.00);2. проспект Кирова, д.145, концертный зал Дворца культуры на площади им. Кирова (начало в 11.00).По итогам всех выступлений жюри выберет лауреатов, которые представят Самару на итоговом гала-концерте, который пройдет 15 марта на сцене академического театра оперы и балета.Областной фестиваль «Душа баяна», посвященный 120-летию со дня рождения русского баяна на самарской земле впервые проходит в Самаре.Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист Самарской области, российский музыкант и композитор Сергей Войтенко.Фестиваль призван способствовать выявлению, поддержке и продвижению талантливых исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони, сохранению и развитию традиций исполнительства на музыкальных инструментах.Дополнительная информация по тел.: 332-43-14.Приглашаем жителей и гостей города к участию, сообщает пресс-служба администрации Самары.