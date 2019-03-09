9 марта ушел из жизни Геннадий Васильевич Задыхин

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для Самары личность легендарная. Трудовую деятельность Геннадий Васильевич Задыхин начал после окончания Куйбышевского авиационного института в 1957 г. и, на протяжении нескольких десятилетий, занимая ответственные руководящие должности, внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.Работая секретарем партбюро парткома завода «Металлист», Геннадий Васильевич дал путевку в жизнь многим молодым специалистам, многие из которых впоследствии стали руководителями промышленных предприятий.Во время работы председателем Советского райисполкома с 1982 по 1984 год, Геннадий Васильевич активно участвовал в строительстве метрополитена. Возглавляя Горисполком г. Куйбышева с 1984 по 1988 год, он внес значительный вклад в социально-экономическое развитиегорода: за три года смог наладить регулярное пассажирское движение на первой ветке метро; под его непосредственным руководством было завершено строительства третьей очереди набережной, организованна подготовка и проведение празднования 400-летия г. Куйбышева. С1988 года работал в облисполкоме Самарской области, а с 1991 по 1993 год на должности первого заместителя Главы администрации области.Последнее десятилетие трудовой деятельности Геннадия Васильевича Задыхина ознаменованы государственной службой в органах Федеральной налоговой службы (в должности заместителя руководителя Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Самарской области), а затем работой в аппарате комитета Самарской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.Высокие деловые и профессиональные качества Геннадия Васильевича были отмечены рядом государственных наград, в том числе орденом «Знак Почета» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетным знаком Губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской".После выхода на заслуженных отдых Геннадий Васильевич активно занимался общественной работой: входил в состав Общественной палаты Самарской области, возглавлял Совет старейшин Самарской области.Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата выражают глубокие соболезнования родственникам, близким, друзьям и коллегам Геннадия Васильевича.Прощание с Г.В. Задыхиным состоится 11 марта в музее им. Алабина с 10.30 до 12.00.