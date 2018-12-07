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4 комплекса беспилотников поступили по Гособоронзаказу во 2-ю армию

7 декабря 2018 15:51
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Об этом журналистам сказал командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов.
4 комплекса беспилотников поступили по Гособоронзаказу во 2-ю армию

4 комплекса беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» и «Застава» поступили на этой неделе 2-ю общевойсковую армию. Об этом журналистам сказал командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов.

- Мы на этой неделе получили 4 новых комплекса беспилотных летательных аппаратов, - сказал генерал Мурадов. – Они идут по Гособоронзаказу в Самарскую и Оренбургскую области. Два комплекса «Орлан-10» и два комплекса «Застава». Новые комплексы увеличат боевые возможности мотострелковых и артиллерийских подразделений: они получат возможность вести воздушную разведку, выдавать готовые целеуказания для огневых средств.

Комплекс «Орлан-10» предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радио-разведки, блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажении навигационного поля GPS. Его полезная нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

Комплекс «Застава» предназначен для выполнения задач связанных с разведкой местности, проведением патрульных и наблюдательных полётов, осуществлением специальных операций в местах непосредственного соприкосновения с противником. Он также применяется в качестве средства наведения ударно-огневых средств, в частности, устройство осуществляет корректировку нанесения ударов средствами артиллерии. «Застава» способен поддерживать полёт устройства до одного часа, при этом, максимальная скорость перемещения в пространстве составляет 100 км\ч.


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Комментарии



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