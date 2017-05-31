1 июня в Самаре стартует летняя оздоровительная кампания
31 мая 2017 14:25
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В 2017 году большое внимание уделено обеспечению безопасности детей в соответствии с санитарными, противопожарными и антитеррористическими требованиями, организации содержательного образовательного отдыха детей, сохранению сети оздоровительных учреждений и созданию в них комфортных условий пребывания.
Так, в детских оздоровительных лагерях продолжилось обновление мебели, оборудования и инвентаря, выполняется значительный объем мероприятий по укреплению материально – технической базы.
Например, в лагере «ДОЛ «Волжский Артек» построен открытый бассейн с ограждением по периметру, установлены душевые с системой обогрева через солнечные батареи, отремонтированы все жилые корпуса, приобретены дизель – генератор как источник резервного питания, звуковое и световое оборудование для проведения массовых мероприятий.
В лагере «Волжанка» отремонтированы все жилые комнаты, медицинский блок, изолятор, складские помещения, фасад, проведена реконструкция пищеблока, закуплено новое технологическое оборудование, внедрено новое направление в работе – галотерапия: открыт медицинский кабинет «Спелеокамера».
В обоих лагерях построены спортивные площадки и приобретено спортивное оборудование.
В летних оздоровительных учреждениях организуются 44 профильных смены различной направленности – технические, военно-патриотические, художественные, физкультурно-спортивные, экологические (в связи с проведением в 2017 году Года экологии) и др. Кроме этого, на базе оздоровительных учреждений запланировано проведение мероприятий, посвященных Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM.
Руководители профильных смен, педагоги прошли соответствующую подготовку в городской «Школе вожатых», а организаторы детского отдыха - обучающие семинары.
С 25 по 27 мая с участием специалистов Администрации Самары, МЧС, Роспотребнадзора, УМВД состоялись комплексные комиссионные проверки готовности к открытию детских лагерей. После приемки их работа будет находиться на межведомственном контроле.
Также в этом году в летний период около 8 тысяч школьников Самары примут участие в экспедициях, походах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, экскурсиях по родному краю и оздоровительных сменах в лагерях Самарской области и России.
Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и т. д. Для них путевки в «Волжанку» и «Волжский Артек» можно получить бесплатно. Для этого законным представителям детей необходимо заблаговременно обратиться в центр «Семья» по месту жительства, представив необходимый для этого пакет документов.
Дети городского округа Самара, которые не относятся к указанной категории, смогут отдохнуть по льготным путевкам (с частичной оплатой родителями ее стоимости). Такие путевки родители бронировали самостоятельно на сайте социального портала государственных услуг Самарской области (http://suprema63.ru) поэтапно, начиная с 21 апреля.
Оплата «родительского взноса» в этом году осталась на уровне прошлого года.
Во всех центрах «Семья» и в МФЦ обратившимся гражданам было оказано содействие в бронировании льготных путевок в эти учреждения.
Ежегодно в МАУ «Волжанка» и МАУ «Волжский Артек» в период летних каникул для детей организуются 8 оздоровительных смен. В этом году в «Волжском Артеке» будет реализовываться воспитательная программа летней смены «Время чудес», в «Волжанке» - «Наш дом - Земля». Эти программы посвящены Году экологии и направлены на формирование экологической культуры. Кроме того, для детей будут организованы бесплатные посещения музея «Самара космическая», городского муниципального музея пожарной безопасности, библиотек города.
Вместе с тем, с 2001 года в «Волжанке» и «Волжском Артеке» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа «Самара - детям: мы разные – мы равные» профильным Департаментом организуются специализированные заезды детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов-колясочников с сопровождением.
Помимо этого, организуются заезды по путевкам «Мать и дитя» в «Волжанку». Ранее ежегодно по таким путевкам оздоравливались до 60 детей, а в 2016 году количество удалось увеличить на 32%. В 2017 году в «Волжанке» первый такой заезд состоялся в мае для 51 ребенка. Осенью планируется организовать еще два заезда и оздоровить около 100 детей.
Также в рамках летней оздоровительной компании Департаментом физической культуры и спорта будут организованы:
- спортивные смены на базу МАУ г. о. Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп»;
- учебно-тренировочные сборы для воспитанников специализированных ДЮСШ олимпийского резерва и детско-юношеских школ, подведомственных профильному Департаменту;
- различные спортивные мероприятия.
Традиционно большое внимание будет уделено детям, проводящим каникулы в городе. На спортплощадках будут работать более 100 тренеров по месту жительства.
Муниципальными учреждениями культуры (как на собственной базе, так и на выездных площадках) в летний каникулярный период планируется провести свыше 1200 мероприятий для детей и подростков, в числе которых:
- спектакли, выставки творческих работ, концертные и театрализованные программы школ искусств и музыкальных школ;
- выставки, обзорные и интерактивные экскурсии, детские фестивали, развивающие программы, предлагаемые муниципальными музеями города;
- мероприятия муниципальных театров;
- развлекательно-познавательные программы в муниципальных домах культуры, организованные на базе ДК как собственными силами, так и другими организациями (муниципальными театрами, концертными организациями);
- литературные квесты, игровые программы, литературные чтения, мастер-классы, видео-лектории, а также программы патриотической тематики и программы, приуроченные к праздничным датам, проводимые муниципальными библиотеками, в т. ч. с выходом в школьные и оздоровительные лагеря.
Во время летних каникул за счет бюджета города и региональных субсидий планируется трудоустроить более 2500 подростков.
С 20 мая по 20 июня профильными ведомствами во взаимодействии с ГИБДД проводится месячник безопасности детей на дорогах. Отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Самара подготовлены тематические памятки для детей и родителей, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото pixabay.com
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