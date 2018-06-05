Перевозка населения на садово-дачные массивы в праздничные дни будет осуществляться в следующие дни: 9 июня, 10 июня, 11 июня, 12 июня, в остальные дни по обычному графику. 8 июня организация перевозок к садово-дачным массивам осуществляться не будет. сообщает пресс-служба администрации Самары.