3 июня 2019 года Самарская область переходит на цифровое телерадиовещание
25 марта 2019 16:59
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Преимущество цифрового эфирного телевидения – отсутствие абонентской платы. Телеканалы транслируются без кодирования, в свободном доступе.
Для подключения к «цифре» не нужно обладать специальными знаниями и навыками.
Чтобы принять сигнал нового стандарта необходимо:
1) наличие цифровой эфирной трансляции в Вашем населенном пункте (проверить это вы сможете в разделе «Интерактивная карта эфирного телерадиовещания»);
2) наличие в вашем домохозяйстве телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple-PLP и приемной антенны дециметрового диапазона. Если такое оборудование отсутствует, его необходимо приобрести (вместо замены телевизора можно приобрести приставку с соответствующими характеристиками).
Для настройки приема цифрового эфирного телевидения достаточно запустить автопоиск телеканалов. Также можно провести настройку телеканалов в ручном режиме.
Интересующую вас информацию о необходимом оборудовании, настройке и приеме цифрового эфирного телевидения можно получить по бесплатному номеру круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 и на официальном сайте, передает пресс-служба горадминистрации.
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