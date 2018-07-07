7 июля, вечером, на пешеходной зоне улицы Куйбышева будут работать интерактивные развлекательные площадки
7 июля 2018 16:06
99
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 июля 2018 16:14
Средний рост турпотока по 11 городам-организаторам составляет 74%, по Самаре этот показатель по предварительным данным находится на уровне 100%. Социум
30
7 июля 2018 16:02
Социум
88
Здравоохранение
6 июля 2018 12:23
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
161
6 июля 2018 09:29
Там смогут принять до 220 пациентов. Здравоохранение
247
5 июля 2018 17:39
Для получения единовременной компенсационной выплаты с врачом или фельдшером заключается договор, по которому медицинский работник принимает обязательства... Здравоохранение
282
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
205
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
236
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
227
Туризм
7 июля 2018 10:59
В прошлом году Эмираты посетили более 750 тыс. россиян. Туризм
227
5 июля 2018 09:54
При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи. Туризм
244
2 июля 2018 10:54
Названо самое популярное направление. Туризм
318
Образование
6 июля 2018 14:59
В понедельник, 9 июля в 12:30 в Самарском университете состоится лекция лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Стэнфордского университета,... Образование
250
5 июля 2018 16:31
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца. Образование
226
5 июля 2018 15:07
С 21 по 28 июня в Москве проходил III Всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города». Образование
298
Культура
5 июля 2018 13:03
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
240
4 июля 2018 12:59
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
426
4 июля 2018 09:47
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
239
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
790
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1075
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1040
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
329
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1798
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2235
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
841
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
941
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
307
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2433
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1492
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2680
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
180
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
543
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
834
Мероприятия