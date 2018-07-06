6 и 7 июля в Самаре будут работать музыкальные площадки и пройдут танцевальные флешмобы

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Напомним, в субботу 7 июня состоятся сразу два крупных спортивных события в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM: матч ¼ финала между национальными сборными России и Хорватии в Сочи, также на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Англии и Швеции, болельщики этих стран уже начали приезжать в Самару.Для жителей и гостей города 6 и 7 июля на пешеходной зоне улицы Куйбышева будут работать интерактивные развлекательные площадки, организованные студенческой и творческой молодежью, где выступят музыкальные коллективы, пройдут мастер-классы и конкурсы.на набережной Самары в районе спусков ул. Полевая и ул. Некрасовская продолжат работу творческие и интерактивные площадки с разнообразной концертной программой.от пл. Революции стартуют танцевальные флешмобы. На этот раз танцоры выбирают стиль «диско» и предлагают всем желающим присоединиться к импровизированному параду. По ходу следования до Струковского сада на каждом перекрестке танцоры будут делать остановки, показывать мастерство отдельных сольных и парных танцоров, устраивать мастер-классы.будет организованы полюбившиеся самарцам и гостям города OPEN AIR латиноамериканских социальных танцев (сальса, бачата).Приглашаем жителей и гостей Самары принять участие в культурно-массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба горадминистрации.Фото: Виктории Винс/ пресс-служба горадминистрации