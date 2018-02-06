9 февраля в Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах
6 февраля 2018 18:19
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Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») (https://es.asurso.ru).
В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.
Информация об имеющихся в МОО свободных местах по состоянию на 09.02.2018 будет размещена на странице Департамента образования сайта Администрации городского округа Самара: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/ в разделе «Департамент информирует».
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).
Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
даты регистрации ребенка в электронном реестре;
возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017;
направленности группы.
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru и заполнив поле индивидуальным номером обращения.
Обращаем внимание на необходимость своевременного письменного подтверждения согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.
Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.
В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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