1 декабря в Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к Финальной Жеребьевке ЧМ-2018

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В программе мероприятия:С 10.00 до 18.00 - турнир по киберфутболу «Samara Open Cup»С 17.00 до 18.00 - турнир по настольному футболу и мини-футболуС 18.00 до 19.00 - развлекательная программаС 19.00 до 20.00 - прямая трансляция Финальной Жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России тм .Вход свободный!Каждый участник получит памятный сувенир с символикой ЧМ-2018!Прием заявок на участие в турнире по киберфутболу «Samara Open Cup» стартует уже сегодня.В рамках турнира ФКФ России проведет виртуальный Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 тм (групповая стадия и стадия плей-офф). Каждый из участников турнира получит шанс сыграть за одну из команд-участниц ЧМ-2018 и побороться за титул чемпиона.Победитель и призеры получат подарки с символикой Самары – города-организатора ЧМ-2018, мяч с автографами игроков футбольной команды «Крылья Советов», а главным призом для победителя станет официальное приглашение в качестве почетного гостя на открытие стадиона «Самара Арена» и матч сборной России, который пройдет в Самаре 25 июня 2018 года.Подать заявку на участие можно в группе vk.com/cyberfootball_Samara.Тема для регистрации игроков: https://vk.com/topic-67432564_36062687, сообщает пресс-служба облправительства.