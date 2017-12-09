9 декабря в России отмечается День Героев Отечества

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Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».21 февраля 2007 года инициатива депутатов было одобрена Советом Федерации.28 февраля 2007 года её утвердил Президент Российской Федерации Владимир Путин