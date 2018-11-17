Я нашел ошибку
Главные новости: 
Командиром основного экипажа является самарский космонавт Олег Кононенко.
3 декабря состоится старт корабля «Союз МС -11» с космодрома Байконур
Шесть сборных команд высших военных учебных заведений из Москвы, Пензы, Серпухова, Казани, Сызрани и Ярославля боролись за единственную путевку в финал.
Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в Самаре
Теперь машины не смогут подъехать к памятнику.
Площадку со штурмовиком Ил-2 в Самаре оградили столбиками
Виталий Шашков прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы видеоарбитров на на премьер-лигу и клубы.
Генеральный директор "Крыльев Советов": "Установку ВАР мы не готовы оплачивать даже в половинном объеме"
Здесь трудятся люди с ОВЗ.
Руководитель ФЦК Николай Соломон посетил "Самараавтожгут"
Вы – будущее губернии, главный двигатель поступательного развития и высокой конкурентоспособности нашего региона и страны в целом. Уверен, вместе у нас получится!
Поздравление Дмитрия Азарова с Международным днем студентов
Поздравляем!
На первенстве мира по прыжкам на батуте тольяттинка Элина Степанова завоевала золото
Оказана первая помощь, у детей серьезных травм нет.
В Сергиевском районе перевернулся автомобиль "Киа", в котором находились два ребенка
сегодня  Суббота, 17 ноября, 18:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/11:
USD 65.99
-0.63
EUR 74.9
-0.64
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

3 декабря состоится старт корабля «Союз МС -11» с космодрома Байконур

17 ноября 2018 16:32
164
Командиром основного экипажа является самарский космонавт Олег Кононенко.
Определена дата старта корабля «Союз МС -11» с космодрома Байконур - 3 декабря 2018.

Командиром основного экипажа является самарский космонавт Олег Кононенко

Это его четвёртая экспедиция на МКС.

Планируемая продолжительность полёта - 194 суток, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
17 ноября 2018  16:32
Командиром основного экипажа является самарский космонавт Олег Кононенко.
3 декабря состоится старт корабля «Союз МС -11» с космодрома Байконур
Командиром основного экипажа является самарский космонавт Олег Кононенко.    Социум
163
17 ноября 2018  16:12
Шесть сборных команд высших военных учебных заведений из Москвы, Пензы, Серпухова, Казани, Сызрани и Ярославля боролись за единственную путевку в финал.
Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в Самаре
Шесть сборных команд высших военных учебных заведений из Москвы, Пензы, Серпухова, Казани, Сызрани и Ярославля боролись за единственную путевку в финал.  Социум
151
17 ноября 2018  15:20
Теперь машины не смогут подъехать к памятнику.
Площадку со штурмовиком Ил-2 в Самаре оградили столбиками
Теперь машины не смогут подъехать к памятнику.  Социум
360
Весь список

Здравоохранение
17 ноября 2018  11:34
Диетологи назвали простые способы избавиться от «пивного» живот
Диетологи назвали простые способы избавиться от «пивного» живота
Специалисты советуют обратить внимание на протеиновую диету. Здравоохранение
321
16 ноября 2018  11:54
В «Роскачестве» рассказали о правильном выборе глазированных сырков
В «Роскачестве» рассказали о правильном выборе глазированных сырков
Полезный сырок изготовлен из творога, сахара, глазури, допускается присутствие сливок и сливочного масла. Здравоохранение
210
16 ноября 2018  11:37
В детской больнице в Самаре пройдет семинар «Как взять диабет под контроль?»
В детской больнице в Самаре пройдет семинар «Как взять диабет под контроль?»
Инициаторами мероприятия по обмену опытом стали родители. Здравоохранение
205
Весь список
Новости медицины
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
172
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
247
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
321
Весь список
Туризм
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
310
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
501
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
400
Весь список
Образование
14 ноября 2018  15:46
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
323
13 ноября 2018  10:46
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
256
13 ноября 2018  10:09
Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России. Образование
301
Весь список

Культура
16 ноября 2018  13:44
Выставка изданий расскажет о творчестве писателя Александра Солженицына и о его пребывании в Самаре
Выставка изданий расскажет о творчестве писателя Александра Солженицына и о его пребывании в Самаре
Экспозиция разместится в областной библиотеке. Культура
250
16 ноября 2018  11:44
Премьера нового балета для всей семьи состоится в Самарском театре оперы и балета
Премьера нового балета для всей семьи состоится в Самарском театре оперы и балета
Он основан на сказке «Приключения Чиполлино». Культура
198
16 ноября 2018  10:10
В стенах Самарского литературного музея открывается подростковый литературный клуб
В стенах Самарского литературного музея открывается подростковый литературный клуб "Вточку"
Первая встреча состоится 18 ноября. Культура
183
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
237
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
605
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1634
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
339
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
319
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
806
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
879
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
848
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
884
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
734
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
750
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1159
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1522
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1580
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2712
Весь список

Мероприятия
Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в Самаре
В Самаре отметят День рождение режиссера Эльдара Рязанова
В Самаре состоится матч любительского футбола «Уличный красава»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные