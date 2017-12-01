6 декабря пройдет форум «Самара-Гостеприимная»
1 декабря 2017 16:42
17
Организаторы мероприятия: Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары, при поддержке Департамента туризма Самарской области и АНО «Дирекция - 2018».
В программе форума: вопросы подготовки объектов размещения к приему гостей, условия реализации сувенирной продукции в период ЧМ-2018, подготовка инновационного туристического продукта в рамках развития промышленного туризма в Самаре и Самарской области, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: samadm.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 декабря 2017 16:42
В программе форума: вопросы подготовки объектов размещения к приему гостей, условия реализации сувенирной продукции в период ЧМ-2018, подготовка инновационного... Социум
16
1 декабря 2017 15:11
Все больше потребителей отдают предпочтение электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, управлять своим лицевым счетом: оплачивать счета и... Социум
104
1 декабря 2017 15:01
Участники: детские и юношеских вокально-хоровые коллективы Самарской области. Социум
85
Здравоохранение
1 декабря 2017 11:10
Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку. Здравоохранение
118
1 декабря 2017 09:58
В Роспотребнадзоре считают, что это позволяет снизить распространенность вируса. Здравоохранение
116
30 ноября 2017 11:07
Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом. Здравоохранение
182
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
259
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
462
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
342
Туризм
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
63
30 ноября 2017 11:12
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
189
27 ноября 2017 21:10
Конечно же, основной достопримечательностью Египта и одним из чудес света являются «Египетские пирамиды». Туризм
74
Образование
1 декабря 2017 12:02
Столица "Тотального диктанта" будет объявлена в конце января. Образование
109
1 декабря 2017 09:34
Мероприятие проводит Альянс Франсез Самара. Образование
157
30 ноября 2017 16:11
Принцип действия методики ментального счёта состоит в планомерном, регулярном стимулировании различных центров коры головного мозга и активации процесса... Образование
66
Культура
30 ноября 2017 14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии. Культура
221
29 ноября 2017 15:36
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по... Культура
269
29 ноября 2017 14:14
По пьесе Алекса фон Бъёрклуда «Дурачок». Культура
191
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
133
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
203
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
304
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4939
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1763
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8654
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2460
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9872
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2840
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1920
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1452
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1798
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1685
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1414
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3042
Мероприятия