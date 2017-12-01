2 декабря Самару приедет Александр Хинштейн на открытие после реставрации самарского костела

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Обновленный костел будет открыт в полдень, 2 декабря. А Александр Хинштейн посетит так же Фабрику-кухню, и Покровский собор - оба памятника архитектуры реставрируются так же благодаря депутатской активности Хинштейна.Александр Хинштейн покинул регион, после истечения депутатских полномочий, в 2016 году, и в связи с переходом на другую работу.Фото: hinshtein.ru