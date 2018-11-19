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Новости /  Общество /  Социум  

3 декабря 2018 года завершается срока оплаты имущественных налогов

19 ноября 2018 16:30
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Если имущественные налоги не оплачены в срок, то налоговые органы применяют меры принудительного взыскания задолженности, предусмотренные законодательством.
До окончания срока оплаты имущественных налогов физических лиц за 2017 год осталось две недели. Напомним, что массовая рассылка почти 2 млн сводных налоговых уведомлений в Самарском регионе завершилась в октябре – налоговые уведомления направлялись по почте заказным письмом или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Теперь жителям Самарской области — собственникам квартиры, комнаты, дома, земельного участка или транспортного средства необходимо исполнить полученные налоговые уведомления, оплатив имущественные налоги не позднее 3 декабря 2018 года.

Если имущественные налоги не оплачены в срок, то налоговые органы применяют меры принудительного взыскания задолженности, предусмотренные законодательством. Долг удержат с заработной платы, пенсии, стипендии, расчетного счета в банке, наложат арест на имущество и ограничат выезд за границы Российской Федерации. В связи с неуплатой налогов гражданин несет дополнительную финансовую нагрузку в виде уплаты пени за просрочку, а также, если судебными приставами возбуждено исполнительное производство, то подлежит уплате и исполнительский сбор – 7% от суммы долга по исполнительному документу, но не менее 1 тысячи рублей.

По вопросам исполнения налоговых уведомлений, задолженности и подключения к «Личному кабинету налогоплательщика» проконсультируют по общефедеральному бесплатному справочному телефону 8-800-222-22-22 Единого Контакт-центра ФНС России и в налоговых инспекциях. Для удобства налогоплательщиков инспекции Самарской области работают по продленному графику — каждый вторник и четверг с 9.00 до 20.00 часов, каждую вторую и четвертую субботу месяца — с 10.00 до 15.00 часов, передает пресс-служба УФНС России по Самарской области. 
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Комментарии



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