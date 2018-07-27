5 августа в селе Кинель-Черкассы пройдет военно-исторический фестиваль «Ратное дело»
27 июля 2018 14:39
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забавах и турнирах. Ярмарка угостит вкусными блюдами, организуют продажу сувениров. Весь день гостей будут развлекать музыканты. А малышей ждет специальная историческая площадка от Музея Живой Истории «МуЖИ».
Сражения дружин, конные состязания в ловкости, мастер-классы по ремеслам и средневековым играм, прекрасная природа и освежающая прохладой речка гарантируют каждому гостю полное погружение в атмосферу исторического праздника.
Программа фестиваля:
10.00 Открытие фестивальной поляны. Начало работы ярмарочной площади, торговых лавок и игровых площадок.
- Лучный тир за ярмаркой.
- Средневековые русские и европейские танцы и игры для зрителей и участников на ярмарочной площади.
- Живая средневековая музыка.
- Исторические товары и ремесленные мастерские и мастер-классы на ярмарочной площади (гончарная мастерская, кузница, прядение и тп.)
- Детский музей МуЖИ и площадка
11.30 – Большая показательная битва и боевые взаимодействия отрядов.
12.00 – Торжественное открытие фестиваля. Поднятие Флага. Представление и парад клубов-участников.
С 12.00 Экскурсии по историческому лагерю – сбор групп у ворот в крепость у указателя «Старт Экскурсии»
12.20 бои на Ристалище – сражения бойцов по схеме 5/5 человек, 3/3, «волчарня»
13.00 Невероятный рыцарский пеший Турнир и суд прекрасных дам - на ристалище.
14.30 Конкурс косы и бороды среди зрителей и участников фестиваля
15.00 Конная показательная программа – соревнования всадников в ловкости.
16.00 Торжественное закрытие фестиваля. Награждение победителей. Свободное общение зрителей и участников, передает пресс-служба облправительства.
Дополнительную информацию можно получить:
Начальник отдел гражданско-патриотической работы с молодежью: Маширова Елена Анатольевна, тел. 89277428794.
Представитель орггруппы военно-исторического фестиваля «Ратное Дело», Крюкова Ирина Андреевна, 89053011266, muzhi.samara@gmail.com
А также в социальных сетях: vk.com/ratnoe_delo_news, @ratnoe_delo_samara,
материалы для размещения в СМИ:
https://drive.google.com/drive/folders/1WqOtpyuyNjhWf8PdR2sNCUrgqlp35V0Q
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Комментарии
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27 июля 2018 14:58
Он рассказал, что пришел на финал ЧМ только из-за приглашения Путина. Социум
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27 июля 2018 14:55
Они полагают, что власти США фальсифицировали материалы об экспедиции. 65% уверенных в заговоре респондентов ВЦИОМ имеют среднее образование. Социум
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27 июля 2018 14:49
Некоторые из голландских архитекторов бывали в городе не раз, и всегда были впечатлены увиденным. Социум
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