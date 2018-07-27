5 августа в селе Кинель-Черкассы пройдет военно-исторический фестиваль «Ратное дело»

37

Сражения дружин, конные состязания в ловкости, мастер-классы по ремеслам и средневековым играм, прекрасная природа и освежающая прохладой речка гарантируют каждому гостю полное погружение в атмосферу исторического праздника.Программа фестиваля:10.00 Открытие фестивальной поляны. Начало работы ярмарочной площади, торговых лавок и игровых площадок.- Лучный тир за ярмаркой.- Средневековые русские и европейские танцы и игры для зрителей и участников на ярмарочной площади.- Живая средневековая музыка.- Исторические товары и ремесленные мастерские и мастер-классы на ярмарочной площади (гончарная мастерская, кузница, прядение и тп.)- Детский музей МуЖИ и площадка11.30 – Большая показательная битва и боевые взаимодействия отрядов.12.00 – Торжественное открытие фестиваля. Поднятие Флага. Представление и парад клубов-участников.С 12.00 Экскурсии по историческому лагерю – сбор групп у ворот в крепость у указателя «Старт Экскурсии»12.20 бои на Ристалище – сражения бойцов по схеме 5/5 человек, 3/3, «волчарня»13.00 Невероятный рыцарский пеший Турнир и суд прекрасных дам - на ристалище.14.30 Конкурс косы и бороды среди зрителей и участников фестиваля15.00 Конная показательная программа – соревнования всадников в ловкости.16.00 Торжественное закрытие фестиваля. Награждение победителей. Свободное общение зрителей и участников, передает пресс-служба облправительства.Дополнительную информацию можно получить:Начальник отдел гражданско-патриотической работы с молодежью: Маширова Елена Анатольевна, тел. 89277428794.Представитель орггруппы военно-исторического фестиваля «Ратное Дело», Крюкова Ирина Андреевна, 89053011266, muzhi.samara@gmail.comА также в социальных сетях: vk.com/ratnoe_delo_news, @ratnoe_delo_samara,материалы для размещения в СМИ:https://drive.google.com/drive/folders/1WqOtpyuyNjhWf8PdR2sNCUrgqlp35V0Q