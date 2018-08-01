2 августа в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 88-й годовщине ВДВ

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на площади Памяти в Самаре состоится торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к Памятнику воинам,погибшим в локальных конфликтах.торжественно-праздничные мероприятия начнутся на четвертой очереди набережной р.Волги («Ладья»). Вдоль фарватера реки Волги вертолет Ми-2 осуществит многократный пронос Государственного флага Российской Федерации и флага Воздушно-десантных войск. Состоится выброска парашютистов на воду с самолета Ан-2 (прыжки на точность приземления и групповые прыжки).начнется концертная программа.Состоятся встречи однополчан и ветеранов ВДВ.Приглашаем жителей и гостей города и области принять участие в праздничных мероприятиях, передает пресс-служба облправительства.