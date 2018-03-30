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Новости /  Общество /  Социум  

1 апреля в Самаре состоится спортивный фестиваль "Дружба народов"

30 марта 2018 17:03
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В фестивале примут участие любительские команды, представляющие национальные общественные организации Самарской области.
1 апреля в "МТЛ Арена" ГАУ СО «ОЦСМ» совместно с «Домом дружбы народов» проводит спортивный фестиваль «Дружба народов – 2018».

Мероприятие организуется ежегодно с целью укрепления межнациональных связей и профилактикой деструктивных проявлений на межнациональной почве, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создания условий для активных занятий физической культурой и спортом.

Программа фестиваля включает соревнования по мини-футболу (12 команд) и волейболу (6 команд).

В фестивале примут участие любительские команды, представляющие национальные общественные организации Самарской области.

Команды, занявшие 1-3 места, будут награждены памятными кубками и дипломами, участники команд – дипломами.

Церемония открытия - в 11:00.  

Список команд по мини-футболу, заявленных для участия в спортивном фестивале «Дружба народов-2018» здесь, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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Комментарии



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