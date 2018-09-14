Запись на прием в областной минтруд доступна и через сайт госуслуг Самарской области

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На портале госуслуг Самарской области открыта запись на прием в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. К списку услуг, доступных к получению по электронной записи, добавились еще четыре:- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.Получить консультацию по этим четырем услугам министерства, принести оригиналы документов теперь можно в следующих центрах занятости населения: г. Самара, ул. Фрунзе, 115-11; г. Тольятти, ул. Свердлова, 45а; г. Тольятти, ул. Советская, 63; г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 36.Для того чтобы записаться на получение услуги, достаточно зайти на портал госуслуг Самарской области и воспользоваться сервисом (gosuslugi.samregion.ru).