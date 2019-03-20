За уклонение от обязательных работ самарскому алиментщику пришлось провести 10 суток под арестом
20 марта 2019 10:26
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В отделе судебных приставов Кошкинского района Самарской области в отношении
гражданина М. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание его несовершеннолетних детей в размере 1/3 от получаемого заработка. Мужчина задолжал своим сыновьям 56 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ, к отбытию которого он так и не приступил.
Тогда суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
После проведенного времени под арестом должник поспешил приступить к обязательным работам, частично погасить задолженность по алиментам, а также официально трудоустроиться и предоставить судебным приставам-исполнителям соответствующую справку. Теперь алиментные платежи будут удерживаться из заработной платы гражданина М.
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