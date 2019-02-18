За работой самарских «коллекторов» следят приставы

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Граждане, столкнувшиеся с проблемой взаимодействия с «коллекторами», могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. С начала года должностными лицами Службы к административной ответственности за нарушение закона уже было привлечено 5 организаций, занимающихся взысканием просроченных задолженностей.За первый месяц 2019 года отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления принято к рассмотрению 79 обращений от граждан, жалующихся на «чрезмерную настойчивость» при общении с ними «коллекторов», а также назначено 3 внеплановых проверки организаций, занимающихся взысканием задолженностей.Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 6 административных дел. Юридические лица привлечены к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 20 до 55 тысяч рублей, а общаю сумма назначенных штрафов уже привысила 240 тысяч рублей.Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;– не более одной личной встречи в неделю;– не более одних телефонных переговоров в сутки;– не более двух телефонных переговоров в неделю;– не более восьми телефонных переговоров в месяц.Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;– не более двух раз в сутки;– не более четырех раз в неделю;– не более шестнадцати раз в месяц.