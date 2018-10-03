За помощь в проведении Чемпионата мира по футболу наградили самарских приставов

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Глава региона вручил руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области памятные знаки «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре».Во вторник, 02 октября за помощь в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу судебные приставы региона в торжественной обстановке были награждены памятными знаками. Губернатор Самарской области лично вручил пятерым работникам УФССП России по Самарской области нагрудные медали. Памятный знак с изображением стадиона «Самара-Арена» Дмитрий Азаров вручил главному судебному приставу региона Закиру Муратову.Напомним, что помимо активизации работы по очистке города от незаконных строений перед Чемпионатом работниками ведомства также была проведена волонтерская акция по уборке мусора с береговых зон, парков, скверов и улиц городов и сел региона.