За полгода 212 семей жителей Самарской области пополнились близнецами

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За I полугодие 2018 года органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано записей актов: о рождении – 16 074 акта (- 784 акта; - 4,7 %); о смерти – 22 553 акта (+ 28 актов; + 0,1 %); озаключении брака – 7 596 актов (- 909 актов; - 10,7 %); о расторжении брака – 6 664 акта (- 46 актов; - 0,7 %); об установлении отцовства – 2 089 актов (- 153 акта; - 6,8 %); об усыновлении (удочерении) – 120 актов (- 11 актов; - 8,4 %); о перемене имени – 746 актов (- 1 акт, - 0,1 %).Анализ актов о рождении показывает, что, по-прежнему, мальчиков родилось больше чем девочек (50,9 и 49,1 % соответственно).212 семей жителей Самарской области пополнились близнецами. Зарегистрировано рождение 209 двоен (в городских округах Самара – 108, Тольятти – 41, в других городских округах – 23, в муниципальных районах – 37) и 3 тройни (в городских округах Самара, Тольятти, Октябрьск – по 1).Из общего числа зарегистрированных актов о рождении в отношении первых детей в семье составлено 6 192 акта о рождении (38,7 %), в отношении вторых – 6 686 актов (41,8 %), третьих – 2 277 актов (14,2 %), четвертых – 569 актов (3,5 %), пятых и последующих – 290 актов (1,8 %), сообщают органы ЗАГС.Фото: pixabay.com