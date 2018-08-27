За неуплату алиментов должнику из Самарской области присудили 80 часов обязательных работ

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В отделе судебных приставов г. Похвистнево Самарской области в отношении гражданина Ф. было возбуждено исполнительное производство о ежемесячном взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части всех видов заработка.Не смотря на то, что должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также предупрежден об ответственности в случае неуплаты, мужчина так и не начал выплачивать алименты, на прием к судебному приставу не являлся. Долг мужчины составил 470 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление о принудительном приводе в отдел судебных приставов. В результате выхода по его месту жительства, мужчина был доставлен к судебным приставам, которые составили в отношении него протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В результате судебного заседания гражданину Ф. было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.В случае, если мужчина и дальше будет уклоняться от своих родительских обязательств, ему грозит уголовная ответственность, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.Фото pixabay.com