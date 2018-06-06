За месяц в Самарской области из незаконного оборота изъято более 2 000 литров алкоголя

В мае министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области были проведены контрольные мероприятия в 47 объектах торговли Самарской области (Самара, Отрадный, Тольятти, Нефтегорск, Чапаевск, Ставропольский и Большеглушицкий районы) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.По результатам проведенных проверок возбуждены административные производства в отношении 12 индивидуальных предпринимателей. Из незаконного оборота изъято 23 литра лицензируемой алкогольной продукции и 2 771,35 литров пива.За последние пять месяцев текущего года за нарушение закона в сфере розничной продажи алкогольной продукции по представлению областного минэкономразвития к административной ответственности привлечено 14 юридических лиц, 37 индивидуальных предпринимателей, 2 физических лиц, сообщает пресс-служба облправительства.