За имя Сергея Королева в Самаре отдали 60% голосов против 43% в Москве (Внуково)
5 декабря 2018 11:27
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4 декабря в Общественной палате РФ состоялось итоговое заседание Экспертного совета конкурса «Великие имена России», на котором были подведены итоги финального общенационального голосования. Россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны. Список имен-победителей можно посмотреть по ссылке: Результаты .
Публично результаты были озвучены в эфире программы «60 минут» на ТК «Россия 1», они опубликованы на сайте «великиеимена.рф».
В конкурсе приняли участие 5 525 553 человек. В большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.
При этом пять популярных имен одновременно вышли в лидеры голосования в нескольких городах. В этих случаях в качестве общего критерия учитывалось процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в каждом городе.
За Сергея Королева в Самаре – 60% против 43% в Москве (Внуково).
За Петра I в Воронеже отдано 59% от общего числа голосов против 47% в Санкт-Петербурге.
За Михаила Ломоносова в Москве (Домодедово) – 71% против 61% в Архангельске.
За Фармана Салманова в Сургуте – 58% против 45% в Нижневартовске.
За Михаила Лермонтова в Минеральных Водах – 89% против 87% в Пензе.
По решению экспертного совета, в трех городах, проигравших в конкуренции за эти имена, будет проведен второй тур финального голосования, в шорт-листы добавят по одному имени из списка ВЦИОМ, следующее за именами-финалистами.
В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, по решению Экспертного совета, будут организованы вторые туры, так как эти города уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена. По аэропортам Москва (Внуково) и Пенза решения будут приняты в ближайшие дни.
Экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Москве (аэропорт Внуково). Пенза претендовала на имя Михаила Лермонтова, Москва (Внуково) претендовала на имя Сергея Королева. Экспертные консультации пройдут в ближайшее время. Кроме того, представители исторического и научного сообщества признали целесообразность отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске, где по итогам финального голосования Николай Рерих опережает алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом голосов (1%).
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил, что «в каждой из этих точек сложилась неоднозначная ситуация, требующая учета не только итогов голосования, но и иных значимых факторов. По ним будут проведены экспертные консультации», сообщает портал "Все мы - Россия".
«Наша задача никого не обидеть и не создать почву для поляризации общества», - пояснил он. Со ссылкой на Указ Президента о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, Секретарь Общественной палаты РФ заметил, что «нигде не написано, что имена могут быть присвоены исключительно по результатам голосования. Документ устанавливает, что предложения о присвоении имен в правительство будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения».
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