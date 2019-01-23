За 12 месяцев самарские приставы взыскали свыше полумиллиарда рублей
23 января 2019 10:51
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Почти 700 миллионов рублей было взыскано судебными приставами Самарской области с должников за услуги ЖКХ.
Судебными приставами-исполнителями за 2018 год взыскано 693 миллиона рублей. По почти 18 тысячам исполнительных производств на общую сумму свыше 500 миллионов рублей задолженность за услуги ЖКХ удерживается из заработной платы должников. Еще около 2,5 миллионов рублей будут взысканы в результате реализации арестованного имущества.
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