Жителю Самарской области пришлось заплатить за драку
17 января 2018 10:26
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Перепалка, перешедшая из стадии обмена словами в рукоприкладство, привела участников конфликта в суд. Гражданин К., обратился к служителям Фемиды с требованием, обязать гражданина З. возместить полученный в ходе драки ущерб. Суд принял решение удовлетворить требование истца и назначить сумму для выплаты в качестве морального вреда в размере 40 тысяч рублей. В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области в отношении гражданина З. было возбуждено соответствующее исполнительное производство.
В рамках исполнительного производства должностными лицами УФССП России по Самарской области в отношении должника было вынесено постановления о временном ограничении должника З. в праве выезда за пределы Российской Федерации, совершен выход по месту жительства мужчины и составлен акт описи и ареста принадлежащей ему бытовой техники. Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему транспортного средства.
Данные меры возымели эффект. Гражданин З., собравшись продавать свой автомобиль, полностью погасил имеющуюся задолженность перед гражданином К. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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