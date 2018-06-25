Жителя Самары в его же квартиру не пускала бывшая жена

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После развода отношения между супругами К. испортились. Приобретенная в браке квартира стала «яблоком раздора» для бывшей семейной пары. Мужчина был владельцем 1/3 части жилплощади, оставшаяся часть в равных долях принадлежала его жене и дочери. После расставания экс-супруга сменила замки на входной двери и выкинула из квартиры все принадлежащие бывшему мужу вещи. За решением квартирного вопроса гражданин К. обратился в суд, который встал на сторону истца. Служители Фемиды приняли решение об обязании гражданки К. устранить препятствия в пользовании жилым помещением.На основании решения суда работниками отдела судебных приставов Кировского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки К., предметом исполнения которого стало вселение ее бывшего супруга и выдача ему комплекта ключей от квартиры, частью которой владеет гражданин К.Судебными приставами-исполнителями был совершен выход по указанному в исполнительном документе адресу. Должнице было вручено постановление о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, а также разъяснен порядок исполнения решения суда. Гражданка К. сообщила работникам отдела судебных приставов Кировского района г. Самары, что готова исполнить решение суда только в присутствии судебных приставов-исполнителей.В назначенный день работниками Службы был совершен выход на место совершения исполнительных действий. Женщина впустила бывшего мужа в квартиру и передала ему комплект ключей от входной двери.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.