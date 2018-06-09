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Жительниц Самарской области предложили раньше отправлять на пенсию за рождение детей

9 июня 2018 09:46
Жительниц Самарской области предложили раньше отправлять на пенсию за рождение детей
Автор инициативы считает, что эти меры необходимы в связи с возможным повышением пенсионного возраста.

В Самарской губдуме предложили убавлять по году за каждого рожденного ребенка. Об этом прозвучало в пятницу 8 июня на внеочередном пленарном заседании парламента. По мнению автора инициативы депутата Михаила Матвеева, от увеличения пенсионного возраста у женщин прежде всего могут пострадать дети.

Михаил Матвеев напомнил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно, а потому необходимо уже сегодня предлагать контрмеры. Впрочем, коллеги депутата на заседании свое отношение к инициативе высказывать не стали.

- Предложение прозвучало в конце заседания и вне повестки дня. Этот вопрос депутаты решили обсудить отдельно. В рабочей группе на заседаниях профильных комитетов губдумы, - пишет КТВ-ЛУЧ.
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Комментарии



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