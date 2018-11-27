Жители с. Подстепки, обратившиеся к главе региона Дмитрию Азарову, присутствуют на выездном комитете СГД по ЖКХ

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Жители с. Подстепки, обратившиеся к главе регионав эфире программы «Главная тема» по поводу некачественной питьевой воды, сегодня присутствуют на выездном комитете СГД по ЖКХ.Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской областирассказал о вариантах решения проблемы, сообщает Департамент информационной политики региона..