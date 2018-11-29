Жители Сызрани оценили работы по благоустройству и новый фонтан на площади у ДК «Горизонт»

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На портале по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование по оценке благоустройства общественных территорий в Сызрани.Напомним, минувшим летом в городском округе были реализованы три проекта по обустройству значимых для жителей пространств. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» преобразилась площадь у дворца культуры «Горизонт», где появился новый фонтан с системой музыкальной трансляции. А в Кузнецком парке полностью обновили тротуары, установили новые парковые светильники, заменили урны и лавки, высадили деревья ценных пород.Еще одно общественное пространство в Сызрани - сквера имени Жукова – привели в порядок благодаря губернаторской программе «СОдействие». Здесь прошли работы по замене асфальта, бордюров и фонарей, установлены новые информационные стенды и проведено озеленение.Наиболее удачным с точки зрения проекта и его воплощения жители Сызрани признали благоустройство площади у ДК «Горизонт». Новый светомузыкальный фонтан оценили более 70% сызранцев, участвующих в опросе. Этот проект оказался лидером голосования и среди гостей Сызрани. Более 74% пользователей портала «ВМЕСТЕ», которые часто бывают в этом городе, оценили результаты работ по благоустройству у дворца культуры «Горизонт».Новый облик Кузнецкого парка (им. Ленина) понравился 19% жителей Сызрани, принявшим участие в голосовании. На третьем месте по количеству симпатий оказался сквер имени Жукова. За него проголосовали 11% местных жителей.Предпочтения гостей города разделились аналогичным образом: обновленный парк оценили около 15% тех, кто часто посещает Сызрань, а сквер, где был установлен бюст маршалу Жукову, - 11% пользователей этой категории.«Площадь у ДК «Горизонт» стала лидером всенародного голосования, которое прошло 18 марта 2018 года. Эта территория находится в густонаселенном Юго-Западном районе, рядом с лесным массивом, и всегда была любимым местом отдыха горожан. Поэтому именно ее решено было привести в порядок в первую очередь в рамках реализации президентской программы «Формирование комфортной городской среды». По проекту здесь была предусмотрена установка цветомузыкального фонтана-«зеркала» и благоустройство площади. Чтобы новое пространство имело законченный вид, было принято решение о ремонте фасада дома культуры. Теперь это общественное пространство привлекает жителей не только Монгоры, но и других районов Сызрани.Благоустройство города - это осуществление давней мечты жителей Сызрани, и конечно, нам еще есть над чем работать. Благодаря финансированию из вышестоящих бюджетов в этом году были благоустроены 7 общественных территорий. В планах на 2019 год - продолжение активной работы в рамках проекта «Комфортная городская среда». И радостно отметить, что в последние годы заинтересованность сызранцев темой благоустройства города заметно возросла», - отметил глава г. о. Сызрань