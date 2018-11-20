Жители Самарской области помогут выбрать проекты благоустройства для Пестравского района

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Инициатором проведения опроса выступила администрация муниципального района Пестравский. Жителям Самарской области предложили выбрать проекты благоустройства в сельских поселениях муниципалитета для включения в государственные региональные программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (губернаторский проект «Содействие») и "Формирование комфортной городской среды" на 2019 год.В список вошли восемь общественных территорий, предложенных жителями Пестравского района. Среди выдвинутых на голосование проектов: реконструкция парка Победы и благоустройство общественных территорий в селе Михайло-Овсянка, благоустройство центральной площади в селе Майское, благоустройство парка «Памяти» в селе Высокое, благоустройство территории Краснополянского дома культуры, дальнейшее обустройство парка «Дружбы» в селе Пестравка, устройство детской игровой площадки на территории парка Победы в центральной части села Марьевка, а также продолжение работ по благоустройству парка в селе Падовка. Эти территории были заявлены на включение в губернаторский проект «СОдействие».Еще один объект - площадь «Берёзки» в селе Пестравка, где предполагается продолжить начатые в этом году работы по благоустройству, - может быть включен в программу «Формирование комфортной городской среды».Голосование продлится в течение месяца, до 19 декабря. Принять участие в опросе могут все жители Самарской области в приложении «ВМЕСТЕ» либо на странице сайта https://vmeste-region.ru/votes/426Однако при подведении результатов в первую очередь будет учитываться мнение тех, кто проживает в сельских поселениях Пестравского района.