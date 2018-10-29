Жители Самарской области оценят транспортную доступность поселений Пестравского района

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На портале по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» стартовало новое голосование - https://vmeste-region.ru/votes/423 . Тема, предложенная для обсуждения жителям Самарской области, - транспортная доступность муниципального района Пестравский.В центре внимания – работа межпоселенческих маршрутов общественного транспорта. Как часто жители района выезжают за пределы родного сельского поселения? Какими видами транспорта пользуются чаще всего, чтобы добраться до места назначения? И как в целом жители оценивают работу МУП «ПестравкаАвтотранс»?Инициатором голосования выступила администрация муниципального района Пестравский. По итогам голосования власти обещают подготовить решения, которые позволят оптимизировать и улучшить работу межпоселенческого общественного транспорта в муниципальном образовании.Отметим, что принять участие в голосовании может любой житель Самарской области. Однако при подведении итогов опроса в первую очередь будут учитываться голоса жителей Пестравского района.