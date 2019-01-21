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Жители Самарского региона могут избавить себя от траты времени на «обивание порогов» учреждений и ведомств. Для этого достаточно иметь электронную подпись, получить которую можно в Кадастровой палате Самарской области, которая наделена правами и полномочиями государственного Удостоверяющего центра по выдаче сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи. В 2018 году Филиалом было выпущено свыше 1 000 сертификатов.Механизм получения электронной подписи в Кадастровой палате максимально оптимизирован для удобства граждан. Подать заявление можно дистанционно на сайте uc.kadastr.ru, таким образом, лично посетить Удостоверяющий центр придётся всего один раз, чтобы подтвердить свою личность. География предоставления услуги распространяется на всю Самарскую область, то есть подтвердить личность можно во всех офисах Кадастровой палаты, которых на территории региона более 30-ти. Более того, специалист Филиала может даже выехать к заявителю для подтверждения личности.Перечень возможных действий с электронной подписью большой – от получения сведений об объектах недвижимости до подачи заявления на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, от наложения запрета на проведение сделок с недвижимостью без его участия до дистанционного подписания трудового договора фрилансером в ситуации, когда работодатель находится в другом городе.Качество электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром Кадастровой палаты Самарской области, гарантируется государством. Дополнительную информацию можно получить:по телефону 8 (846) 200 50 27 или по электронной почте uc_request_63@63.kadastr.ru