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Жители Рубежного в Самаре продолжают бороться со строительством крематория

5 сентября 2018 11:37
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Жители Рубежного в Самаре продолжают бороться со строительством крематория
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уверил жителей, что подключения не будет и подключать нечего.

В соцсети «Твиттер» размещен целый ряд почти панических публикаций жителей Рубежного по поводу, якобы, готовящегося подключения крематория, пишет ПроГородСамара.

Одно из сообщений звучит так: «На з/у рядом с ул.петропавловская 9 Сегодня 3.09 провели расчистку полосы отвода для газопровода, сделана разбивка колышками. @svgcompany работы ведутся ДЛЯ КРЕМАТОРИЯ?»

Учитывая, что ряд жителей Самары уверен, что крематорий городу-миллионику необходим, а инициативная группа противников борется вовсе не за экологию территории, члены группы приводят свои доводы «против».

Звучат они так: «Чтобы доброжелатели не говорили, что мы лобируем интересы кладбищенской мафии, В ближайшее время отправим в приемную @D_Azaroff обращение с подписями 2000 жителей Рубежного против кладбищ и крематория».

Исчерпывающий ответ дал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в «Твиттере» кандидата в депутаты Государственной думы Александра Хинштейна: «Крематория не будет. Решения не менялось. Никакого подключения нет (да и подключать нечего)».

Фото pixabay.com
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