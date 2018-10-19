Жители России оценили первую цифровую перепись населения
19 октября 2018 11:25
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Технические нововведения, протестированные во время первого этапа Пробной переписи населения 2018 года, востребованы и положительно оценены жителями страны, а организаторы получили полезный опыт, который будет использован при подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года. К такому выводу пришли участники круглого стола «Предварительные итоги первого цифрового этапа Пробной переписи населения 2018 года».
По предварительным итогам в первом, цифровом этапе Пробной переписи населения 2018 года приняли участие более одного миллиона жителей России, отметил заместитель Министра экономического развития России Савва Шипов. «В первую очередь нам важно было понять, как воспринимается эта услуга, как относится население к прохождению переписи в интернете. И сейчас мы можем сказать, что эти данные вселяют оптимизм – более 40% прошедших интернет-перепись оценили ее на отлично», - заявил он.
Но нововведения на этом не заканчиваются, отметил Шипов. В переписи используются и будут использоваться иные преимущества современных технологий, например, услуга чат-бота, привлечение возможностей крупных сторонних организаций, многофункциональных центров государственных услуг для организации информационно-разъяснительной работы.
В первой российской цифровой переписи населения приняли участие жители всех регионов России, переписано более 460 тысяч домохозяйств, отметил заместитель руководителя Росстата Георгий Оксенойт. По его словам, с 1 по 10 октября, в день на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru) в среднем переписывалось около 40 тысяч домохозяйств, а максимум пришелся на последние дни интернет-переписи – до 90 тысяч домохозяйств в сутки.
С 1 по 10 октября прошел первый, всероссийский, этап Пробной переписи населения. Во время него все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru могли самостоятельно заполнить электронные переписные листы на себя и членов своей семьи. С 16 по 31 октября в 10 пилотных районах проходит второй, региональный этап ППН-2018.
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