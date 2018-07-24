Жителей Самарской области традиционно приглашают на Праздник вишневого пирога

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Фестиваль "Жигулевская вишня", который традиционно проходит в селе Ширяево, в этом году состоится в субботу 11 августа.В программе ярмарки мастеров, мастер-классы, выступления музыкантов, конкурсы вишневых костюмов и вишневых пирогов. Всех приехавших ждет дегустация главного вишневого "Царь-пирога", а также угощение всевозможными блюдами из знаменитой бещевской вишни.В этом году на фестивале отметят не только праздник вишневого пирога, но еще и 390-летие села.Вход свободный для всех желающих (0+).