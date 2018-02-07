Жителей Самарской области приглашают посетить передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД»

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В Самарском регионе Куйбышевской железной дороги передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) можно будет посетить на станциях: Сызрань, Кинель, Новоотрадная и Бугуруслан.ПВЛК – это уникальный поезд, в составе которого 9 специальных выставочных вагонов. Его экспозиции рассказывают о современных технологиях и инновациях, которые применяются на железных дорогах страны.Побывав на выставке, посетители смогут проследить историю железных дорог от их появления до наших дней, узнать о том, как устроен современный железнодорожный путь, увидеть действующие макеты высокоскоростных поездов, уникальные технические новшества, используемые на железных дорогах. В ПВЛК представлены модели подвижного состава и путевой техники, железнодорожной инфраструктуры. Экспозиции, демонстрирующие современные разработки в железнодорожной отрасли, ежегодно обновляются.В Сызрани передвижной выставочно-лекционный комплекс будет работать 8 февраля на первой платформе первого пути железнодорожного вокзала. Время работы ПВЛК с 10.00 до 19.00 (время местное). На станции Кинель поезд будет открыт для посещений 9 февраля с 10.00 до 19.00 (время местное), на станции Новоотрадная – 10 февраля с 10.00 до 19.00 (время местное) и на станции Бугуруслан – 11 февраля с 10.00 до 19.00 (время местное). Стоимость посещения поезда для взрослых граждан составляет 70 рублей, посещение для школьников и студентов – бесплатно. Для групповых заявок и получения дополнительной информации необходимо обращаться по телефону: 89033097891, сообщает КбшЖД.