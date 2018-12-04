Жителей Самарской области приглашают на открытие экологического класса

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Самарский зоопарк приглашает 5 декабря в 10-00 на открытие экологического класса для детей Самарской области дошкольного и школьного возраста (5+).Экологический класс откроется на базе питомника по разведению редких животных в п. Формальный по адресу: Кинельский район, п. Формальный, ул. Озерная 66.Урок будет сопровождаться демонстрацией коллекции прирученных животных зоопарка. Специалисты зоопарка расскажут ребятам о разнообразии животного мира, поведенческих особенностях животных, представителях местной фауны (в том числе о редких и исчезающим видах животных, занесенным в Красную книгу).Во время урока можно будет не только узнать интересную информацию, задать вопросы, но и пообщаться с питомцами.