Житель Сызрани захватил находящийся рядом с домом земельный участок в 382 кв. м., огородив его забором

196

Житель Самарской области при возведении забора захватил земельный участок площадью 382 кв.м., принадлежащий городу. В ходе судебного разбирательства было принято решение обязать мужчину освободить незаконно занятые квадратные метры. Работниками отдела судебных приставов № 2 г. Сызрани Самарской области в отношении гражданина Л. было возбуждено соответствующее исполнительное производство.Работниками Службы мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований исполнительного документа с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей и наложен административный штраф до 2,5 тысяч рублей.Судебными приставами-исполнителями неоднократно осуществлялись выходы по месту совершения исполнительных действий, в ходе которых было установлено, что решение суда должник не исполняет. В результате в отношении гражданина Л. судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Только после этого гражданин Л. демонтировал забор и освободил земельный участок площадью 382 кв.м.Исполнительский сбор был погашен в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.