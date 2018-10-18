Житель Сызрани не давал соседке попасть на общий участок

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Житель г. Сызрани разделил общий с соседями приусадебный участок забором. Огородив часть земли, расположенной за его гаражом, забором, гражданин В. ограничил своей соседке доступ к общему земельному участку.Испорченные появившимся на территории забором добрососедские отношения заставили гражданку Ю. обратиться в суд с заявлением. В нем она просила обязать гражданина В. установить на участке калитку, которая обеспечила бы ей доступ на общий участок. Суд принял сторону женщины.В отделе судебных приставов № 2 г. Сызрани в отношении гражданина В. было возбуждено исполнительное производство об обязании мужчины установить калитку на свой участок слева угла гаража. Пришедшим к нему приставам должник объяснил, что калитку не устанавливает из-за плохих отношений с соседями.Мужчина был предупрежден, что в случае уклонения от исполнения решения суда к нему были применены меры принудительного характера. Гражданин В. в установленный срок калитку не установил. Судебными приставами-исполнителями в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.Это побудило его исполнить решение суда в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.