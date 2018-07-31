Житель Самарской области отправится под арест за уклонение от обязательных работ

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Житель Шенталинского района Самарской области за мелкое хищение чужого имущества был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде 30 часов обязательных работ.В связи с этим в отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство об обязании мужчины провести положенное время за благоустройством родного села. Однако мужчина избегал исполнения наказания. Даже после полученного от судебных приставов предупреждения об ответственности за уклонение от исполнения административного наказания гражданин К. не отнесся к своим обязательствам серьезно.За неисполнения требований исполнительного документа мужчина был привлечен должностными лицами Службы судебных приставов к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде 8 суток административного ареста. Данная мера воздействия побудила мужчину после отбытия наказания приступить к обязательным работам. Гражданин К. провел эти 30 часов за благоустройством родного села.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.