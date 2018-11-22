Житель Безенчукского района Самарской области начал выплачивать алименты после исправительных работ

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении гражданина Т. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание своего девятилетнего сына.Долгое время мужчина, являясь трудоспособным, не предпринимала каких-либо мер к трудоустройству. Отсутствие официального источника дохода у гражданина Т. не давало судебным приставам-исполнителям возможности направить по месту работы исполнительные документы для удержания 1/4 части получаемых ежемесячно денежных средств. Самостоятельно должник помощь несовершеннолетнему сыну не оказывал.В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями в отношении мужчины был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако это не побудило алиментщика исправиться. Гражданин Т. продолжил избегать выплат, накопив долг в размере 263 тысяч рублей.Судебными приставами было вынесено постановление о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд приговорил гражданина Т. к наказанию в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденного 5% в доход государства. Отбыв наказание, должник поспешил трудоустроиться. Бывшая жена гражданина Т. написала заявление о прекращении исполнительного производства, в связи с тем, что они с отцом ребенка пришли к мирной договоренности и в настоящее время мужчина ежемесячно перечисляет своему сыну алименты в размере 40 тысяч рублей.