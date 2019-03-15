Железнодорожники провели для маленьких пациентов Самарской областной больницы урок безопасности

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В Самаре железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции впервые организовали урок безопасности для маленьких пациентов педиатрического отделения Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина.Во время урока безопасности сотрудники Куйбышевской магистрали продемонстрировали детям и их родителям фото- и видеоматериалы по правилам безопасного поведения на железной дороге и рассказали о последствиях произошедших трагедий, наглядно демонстрирующих, к чему приводит незнание или игнорирование правил безопасности на железной дороге. Сотрудники Куйбышевской железной дороги вручили детям памятные подарки, раскраски и брошюры.В такой нестандартной форме железнодорожники привлекают дополнительное внимание детей и родителей к теме травматизма среди несовершеннолетних. Основной целью данного мероприятия является обучение детей правилам безопасного поведения и неукоснительному выполнению ими правил.Куйбышевская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте: запрещается ходить по путям в неустановленном месте, пересекать пути перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов. Не оставляйте детей без присмотра вблизи железнодорожных путей! Помните: железная дорога является источником повышенной опасности!